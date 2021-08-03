TÜFE'de ana harcama gruplarında temmuzda aylık bazda en yüksek artışın gerçekleştiği ana harcama grubu ise yüzde 5,07 ile konut oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

Temmuzda aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,06 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,02 alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,12 ile haberleşme olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 24,62 ile ulaştırma, yüzde 22,7 ile ev eşyası izledi.

Temmuzda 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,8 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Temmuzda endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,54 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,62 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 20,23 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:



