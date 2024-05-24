Temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı

BTK, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'ye temsilci ataması üzerine, platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağını kaldırdı.

24.05.2024 09:31:590
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Temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırdı.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

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