TESK Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelgesini olumlu bulduklarını belirterek, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi" dedi.

4.05.2021 12:25:000
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TESK Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi

TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu genelge kapsamında marketlerde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini anımsattı.

Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir karar olduğuna işaret eden Palandöken, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'Market' genelgesi

Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız. Taleplerimizin dikkate alınarak haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum."

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