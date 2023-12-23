Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı

Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.

23.12.2023 09:19:210
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Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, otomobil üreticisi sorunu çözmek için "over-the-air" (OTA) olarak adlandırılan kablo kullanılmasını gerektirmeyen bir yazılım güncellemesi yaptı.

Bu kapsamda, Tesla'nın 2021-2023 model 120 bin 423 Model S ve Model X aracı geri çağrıldı.

Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.





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