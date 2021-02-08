Tesla, Bitcoin'i uçurdu!

ABD Menkul Kıymetler ve Bankalar Komisyonu, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Bitcoin, TSİ 16:14’te yüzde 8,01 artışla 42 bin 477 dolarla rekor tazeledi.

8.02.2021 17:05:000
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Tesla, Bitcoin'i uçurdu!

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla kripto para birimleri piyasasına olan yatkınlığıyla bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin desteğinin ardından Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması ve Bitcoin kabul edeceği açıklamasıyla Bitcoin rekor tazeledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Bankalar Komisyonu’na (SEC) göre Tesla, “nakit getirilerini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla daha fazla esneklik yaratmak için” Bitcoin aldığını belirtti. Toplam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımının yanında Tesla ayrıca ödemelerde Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.

Musk’ın Dogecoin spekülasyonuyla piyasada başlayan ve Tesla gelişmeleriyle güçlenen artış eğilimiyle toplam 733 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, TSİ 16:14’te yüzde 8,01 artışla 42 bin 477 dolarla rekor tazeledi.

Bitcoin’deki artışa paralel olarak Ether de yüzde 1,690 dolara yükselirken, piyasada yüzde 0,53, yüzde 0,04 ve yüzde 3,65 ile sırasıyla yalnızca Tether, Cardano ve Ripple değer kaybetti. 

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