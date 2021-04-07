Tesla: Çin'deki arabaların kameraları aktive değil

Kamera ile veri toplama endişesinden dolayı arabalarının Çin ordusuna ait tesisler ve lojmanlarda yasaklanması sonrasında Tesla'dan açıklama geldi.

7.04.2021 11:25:000
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Tesla: Çin'deki arabaların kameraları aktive değil

Tesla’nın Pekin birimi, Kuzey Amerika dışında üretilen arabalarda kameraların aktive edilmediğini söyledi.

ABD’deki araba sahiplerinin de kameraları aktive edip etmeyeceklerine kendilerinin karar verdiğini belirten şirket, kullanıcıların özel yaşamlarını korumak için dünyada öncü bir ağ güvenlik sistemi kullandıklarını vurguladı.

Bloomberg geçen ay Tesla arabaların, kameraların veri toplayabileceğine dair endişelerden dolayı Çin ordusuna ait tesislerde ve lojmanlarda yasaklandığını haberleştirdikten sonra, Elon Musk şirketin kameralarla ilgili tutumu üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

"Casusluk yapsaydık çoktan kovulmuştuk"

“Eğer Tesla Çin’de casusluk yapmak için arabalarını kullansaydı, şirket çoktan her yerden kovulmuştu” diyen Musk, ticari bir şirketin casusluk yapmasının negatif etkilerinin çok büyük olacağını da belirtti.

Diğer otomobil üreticileri gibi Tesla da arabanın dışarısında yer alan, park etme, oto pilot ve otonom sürüş gibi fonksiyoların çalışmasını sağlayan küçük kameralar kullanıyor.

Teslaların içerisinde ise dikiz aynasında bulunan bir kamera sürücülerin yola bakıp bakmadığını, gözlük takıp takmadığını ya da başka bir yere mi baktığını anlamaya yarıyor. Tesla gönüllü sürücüler ve içerideki bu kameralar sayesinde sürüş asistanı için beta testler yapıyor.

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