Tesla en değerli otomobil markası oldu

Piyasa değeri Toyota'yı geride bırakan Tesla, dünyanın en değerli otomobil markası oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc., Toyota Motor Corp.'u geride bırakarak dünyanın en değerli otomobil markası oldu.

Tesla'nın yükselişi 130 yıldan uzun bir süre boyunca içten yanmalı motorlara bağlı kalan sektörü dönüştürmek isteyen bir şirkete yönelik yatırımcı hevesini yansıtıyor.

ABD'li şirketin hisseleri yılın başından bu yana iki katını aştı. Tesla, Çarşamba günkü işlemlerde kazancını gün içinde yüzde 3.5'e kadar taşıyarak piyasa değerini 207.2 milyar dolara çıkardı.

Toyota'nın piyasa değeriyse yaklaşık olarak 201.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'yı halka arz ettiği on yıldan bu yana endüstrinin normları ve kurallarını hiçe saydı. Otomobillerini internet üzerinden satan üretici, montajı da maliyetlerin yüksek olduğu California'da yapıyor.

Tesla yılın ilk çeyreğinde 103 bin araç üreterek Toyota'nın 2.4 milyonluk üretiminin yalnızca yüzde 4'ünde kaldı. Ancak markanın fiyat uygunluğu ve güvenilirliğini büyük ölçekli üretim inovasyonlarına dayandıran üretici yatırımcılar tarafından yüksek ilgi görüyor.