Tesla hissedarları Musk'ın maaş paketini onayladı

Tesla hissedarları, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini yeniden onayladı.

14.06.2024 09:31:280
Paylaş Tweet Paylaş
Tesla hissedarları Musk'ın maaş paketini onayladı

Tesla'nın, Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planına yönelik oylar açıklandı.

Hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketi hem de Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullanmış daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Bu yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan ödeme paketi, Tesla'nın hisselerindeki değer kaybı nedeniyle bir miktar gerilemişti.

Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da Musk'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aranan yetenek alarmı!

Aranan yetenek alarmı!

44 CEO nereden?

44 CEO nereden?

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

İlk hatam

İlk hatam

Yönetici alımında sessiz dönem

Yönetici alımında sessiz dönem

Ortanın gücü

Ortanın gücü

Yorum Yaz