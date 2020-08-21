Tesla hisseleri 2 bin doları aştı

Elon Musk'un kurduğu ve yönettiği Tesla Inc.'in piyasa değeri perakende devi Walmart Inc.'i geride bıraktı.

Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri Mart ayında 350 dolara kadar çekilmesinin ardından beş aylık güçlü yükselişiyle Perşembe günü 2 bin doları aştı.

Dün yüzde 6.6 artıda 2,001 dolar ile rekor seviyeden kapatan Tesla hisseleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 katından işlem görüyor.

Tesla geçen beş işlem gününün dördünü rekorla kapattı. Otomobil üreticisinin hisseleri bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir olması için bölünmeye gidecek.

31 Ağustos'tan itibaren bire beş oranında bölünerek işlem görecek olan Tesla'nın tüm hissedarları, sahip olduğu bir adi hisse karşılığında dört hisse alacak.

Bloomberg verilerine göre Tesla'nın piyasa değeri, dünkü kapanış fiyatı itibarıyla 373.1 milyar dolar civarında bulunuyor. Walmart'ın değeriyse 369.8 milyar dolar civarında.