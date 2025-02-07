Tesla satışları Avrupa'da sert fren yaptı

Tesla satışları Elon Musk'ın "bölge siyasetine karışmasına" tepkiler sonucu yılın ilk ayında İspanya'da yüzde 75, Fransa'da yüzde 63, Almanya'da yüzde 59,5 geriledi.

7.02.2025 16:15:000
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Tesla satışları Avrupa'da sert fren yaptı

Avrupa'da Tesla markalı araç satışları tüketicilerin, şirketin sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın "bölge siyasetine karışmasına" tepki göstermesiyle hızla geriledi.

1,2 trilyon doları bulan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakalayan Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde azaldı.

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve otomobil piyasasına sahip olan Almanya'da, Tesla satışları bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,5 gerileyerek 1277'ye geriledi.

Fransa'da da Tesla satışları sert biçimde azaldı

Ocak ayında Fransa’da Tesla marka otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 gerileyerek 1141'e düştü. Söz konusu dönemde, Tesla satışları İtalya’da yüzde 13,4 azalarak 265'e, İspanya'da yüzde 75 düşerek 269'a geriledi.

İngiltere’de ise satışlar yılın ilk ayında yüzde 7 azalarak 1458 oldu. Aynı dönemde Tesla satışları İsveç’te yüzde 44 gerileyerek 405’e, Norveç’te yüzde 38 azalarak 689'a inerken Hollanda'da yüzde 42,5 düşerek 926'ya, Belçika'da yüzde 44,8 azalarak 1008'e, Danimarka’da yüzde 40,9 gerileyerek 451'e ve Portekiz'de yüzde 31 azalarak 380'e indi.

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