Tesla'dan 243 milyon dolar tazminat istendi... Hisselerini nasıl etkileyecek?

ABD'de jüri, "otopilot" sürücü destek sisteminin 2019'daki ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 243 milyon dolar tazminat ödemesini talep etti.

2.08.2025 11:51:140
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Tesla'dan 243 milyon dolar tazminat istendi... Hisselerini nasıl etkileyecek?

Miami Federal Mahkemesi jürisi, Florida'nın Key Largo bölgesinde yaşanan kazaya ilişkin görüşünü açıkladı.

Kararda, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilirken, şirketten 243 milyon dolar tazminat talep edildi.

Öte yandan, söz konusu kazada otomobil sürücüsü olan ve telefonuyla uğraştığı için dikkatinin dağıldığını belirten George McGee ise yüzde 67 suçlu bulundu.

Söz konusu karar ile Tesla ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle açılan bir davada suçlu bulunmuş oldu. Bu kararın Tesla'nın hisselerini nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.

Söz konusu kazada McGee'nin kullandığı Tesla markalı otomobil, yıldızları izlemek için dışarı çıkan 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'ya çarpmıştı.

Kazada Leon yaşamını yitirirken, Angulo yaralanmıştı.

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