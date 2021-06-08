Tesla'dan Çin başarısı

Çin Otomotiv Derneği’nin verilerine göre Tesla’nın Mayıs ayında Çin’de üretilen elektrikli araç satışları ve ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 29 artarak 33 bin 463 oldu

Nisan ayında üretimin durmasıyla 25 bin 845 olan satışlar Mayıs ayında 33 bin 463’e yükseldi. Çin’de Mayıs’ta üretilen 11 bin 527 araç Avrupa’ya ihraç edildi. Sadece Çin piyasasındaki satışlar Nisan ayına kıyasla yüzde 88 arttı.

Otomotiv Derneği Yöneticisi Cui Dongshu Haziran ayında Tesla satışlarında daha fazla artış olmasını beklediklerini bildirdi.

Tesla’nın Çin’deki satışları toplam satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.