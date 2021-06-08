Tesla'dan Çin başarısı

Tesla’nın Çin’de ürettiği elektrikli araç satışları Mayıs ayında yüzde 29 arttı

8.06.2021 19:54:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tesla'dan Çin başarısı

Çin Otomotiv Derneği’nin verilerine göre Tesla’nın Mayıs ayında Çin’de üretilen elektrikli araç satışları ve ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 29 artarak 33 bin 463 oldu

Nisan ayında üretimin durmasıyla 25 bin 845 olan satışlar Mayıs ayında 33 bin 463’e yükseldi. Çin’de Mayıs’ta üretilen 11 bin 527 araç Avrupa’ya ihraç edildi. Sadece Çin piyasasındaki satışlar Nisan ayına kıyasla yüzde 88 arttı.

Otomotiv Derneği Yöneticisi Cui Dongshu Haziran ayında Tesla satışlarında daha fazla artış olmasını beklediklerini bildirdi.

Tesla’nın Çin’deki satışları toplam satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Yeni haritaya göre koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'te

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'te

Metro matket; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirlik sağladı

Metro matket; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirlik sağladı

Bankacılık borçlanmasında "yeşil" finansman yaygınlaşıyor

Bankacılık borçlanmasında "yeşil" finansman yaygınlaşıyor

Kipaş, son 3 yılda cirosunu nasıl 2 katına çıkardı?

Kipaş, son 3 yılda cirosunu nasıl 2 katına çıkardı?

Yorum Yaz