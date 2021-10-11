Tesla’nın Avrupa fabrikasında festival: Elon Musk ilk araba teslim tarihini açıkladı

Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin'deki fabrikasının kapılarını halka açtı. “Gigafactory” adlı Avrupa’daki bu ilk Tesla fabrikası bir gün süren bir festivale ev sahipliği yaptı.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasında, bir festival düzenledi. Berlin’deki festivale katılan şirketin CEO’su Elon Musk, “Bir kaç ay içinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk araçlarımızı Aralık ayında teslim edebileceğiz” dedi.

Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki fabrikasının kapılarını halka açtı. “Gigafactory” adlı Avrupa’daki bu ilk Tesla fabrikası bir gün süren bir festivale ev sahipliği yaptı.

Katılımcı 9 bin kişi konser ve diğer etkinliklerin yanı sıra fabrikayı gezme şansı da yakaladı.

“KISA SÜREDE ÜRETİME GEÇECEĞİZ”

“Giga Fest”in açılışına katılan şirketin CEO’su Elon Musk, “Bir kaç ay içinde, muhtemelen Kasım ya da Aralık ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Umuyorum ki ilk araçlarımızı Aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak” dedi.

NTV’de yer alan habere göre, fabrika tam kapasite çalıştığı takdirde yılda 500 bin elektrikli otomobil üretebilecek. Bu sayı Almanya genelinde 2020’de üretilen tüm elektrikli araç sayısının yaklaşık 2 katına denk geliyor.

Gigafactory’nin yanında 5 milyar euroluk bir yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Fabrikada Tesla’nın “Model Y” adı verilen modeli üretilecek.