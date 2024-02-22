Tezmaksan 'Parkurda Pazaryeri Platformu'nu açtı

2024’te 3 milyon TL’lik bir satış hacmine ulaşması planlanan Parkurda Pazaryeri’nde yılsonuna kadar mağaza sayısı 100’ün üzerine, kategori sayısı ise 70’e çıkarılacak. Yaratılacak hacmin sanayi bölgelerinin yanı sıra Türkiye üzerinde etki yaratacağı öngörülen platform, önümüzdeki yıl 10 bin müşteriye ulaşacak.

Talaşlı imalat sanayinin 40 yılı aşkın süredir Türkiye’deki çözüm ortağı Tezmaksan, dijitalleşme hamlesinde yeni bir adım atarak sektöründe ilk olan Parkurda Pazaryeri platformunu hayata geçirdi. 2023 yılı Parkurda Pazaryeri’nin geliştirme süreçleri, mağazaların açılımı ve mağazaların sisteme adapte süreçleriyle geçtiğini belirten Tezmaksan A.Ş. Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Yaptığımız test siparişleri ile sistemimizin sorunsuz çalıştığına emin olduk. Parkurda Pazaryeri’nde şu anda 15 adet satış yapan mağaza ve 15 adet ana kategorimiz var. 2024 yılı içerisinde Parkurda Pazaryeri’nde 3 Milyon TL’lik bir hacim yaratmayı planlamaktayız. Bu yaratılacak hacmin sadece sanayi bölgeleri değil tüm Türkiye üzerinde yaracağını öngörmekteyiz. Parkurda Pazaryeri olarak ana kategorilerimizi ilk günden tam olarak belirledik. Mağaza sayımızı 100’ün üzerine çıkarıp, alt kategorilerimizde 30 ulaşan sayımız 2024 sonunda 70’e çıkarmayı, müşterileri sayımızı ise 10 binin üzerine taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayide üretim için gereken tüm ürünler Parkurda Pazaryeri’nde

Parkurda Pazaryeri konseptinin parkurda.com proje temelini oluşturan en kritik unsurlardan biri olarak 2017 yılında belirmeye başladığını ifade eden Hakan Aydoğdu, “Hızla dijitalleşen ve küreselleşen dünya, talaşlı imalat sektörünün de bu dönüşüme hızla adapte olma ihtiyacını ortaya koyarken, Parkurda projesi bu değişimin öncüsü olma amacı ile ortaya çıktı. Sektörde 40 yıllık deneyimlerimizi göz önüne aldığımızda, dünyanın evrim geçirdiği yolu takip ederek Parkurda Fasonyeri ve Parkurda Pazaryeri kavramları kaçınılmaz bir şekilde projenin merkezine yerleşti. Parkurda Fasonyeri’nde üretim yapılırken Parkurda Pazaryeri’nde ise üretime devam edebilmek için gerekli tüm ürünler hızlıca tedarik edilebilecekti. Yaptığımız çalışmalar, sektörde bu alanda katlanarak giden büyük bir talep olduğunu bize gösterdi. Bunun yanı sıra pandemiyle birlikte tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar gerçekleşti. Bu aksamalara geleneksel ticaret daha fazla etkilenirken, e-ticaret ise tam tersi olarak çok hızlı bir şekilde gelişim sağladı. Ödeme sistemleri gelişti, lojistik firmalar daha hızlı ürün sevkiyatları gerçekleştirebildi. Müşteri davranışı olarak ürünleri internetten satın alma alışkanlıkları hem B2C hem de B2B anlamında yükseldi. Sektörümüzün bu dönemde yerel ve global yeni iş imkanlarına erişebilme, markalaşma, müşteriye doğrudan erişerek yüksek birim kâr ile iş yapma gibi fırsatları kaldıraçlamasını sağlamak için Parkurda Pazaryeri yatırımını hayata geçirmeye karar verdik” dedi.

Yedek parça eksikliğinden dolayı duran makinelere son

Parkurda Pazaryeri’nin işletmeler arasında açık net bir köprü olduğunu belirten Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Platformumuz sayesinde ülkemizin en kırsal bölgesinden en gelişmiş noktasına kadar tüm firmaların parça tedarikini rahatça yapmasını, satış yapacak firmaların da müşterileriyle olan uzaklığını bir problem olmaktan çıkarıyoruz. Parkurda Pazaryeri, yedek parça eksikliği nedeniyle duran makineleri, daha hızlı bir şekilde tekrar faaliyete geçirerek sektördeki canlılığı artırıyor. Bu da istihdamı genişleterek geliri büyük küçük tüm sektör paydaşlarına yaymamıza olanak tanıyor. Stok devir hızlarını artırarak sektör içerisinde hareketliliği yükselten platformumuz sayesinde satış yapan firmalar müşteri ağını genişletirken vade sonunda ödemelerini almaları garanti olduğundan satış yapmaları daha kolay ve risksiz bir hale geliyor. Ayrıca satış yapan mağazaların kendilerine ait bir panelleri olduğundan, stok, fiyat ve siparişleri herhangi bir teknik bilgi olmadan dahi kolayca yönetebiliyor.”

Parkurda Pazaryeri’nde 2024 yılı hedefi 3 milyon TL’lik hacim yaratmak

2023 yılının Parkurda Pazaryeri’nin geliştirme süreçleri, mağazaların açılımı ve mağazaların sisteme adapte süreçleriyle geçtiğini söyleyen Aydoğdu, 2024 yılına dair hedefleri şu cümlelerle açıkladı: “Parkurda Pazaryeri’nde ana kategorilerimizi ilk günden tam olarak belirledik. Mağaza sayımızı 100’ün üzerine çıkarıp, alt kategorilerimizde 30 olan sayımızı 2024 sonunda 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Müşteri sayımızı da 10 binin üzerine yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2024 yılı içerisinde Parkurda Pazaryeri’nde 3 milyon TL’lik bir hacim yaratmayı planlıyoruz aynı zamanda. Bu hacmin sadece sanayi bölgeleri değil tüm Türkiye üzerinde etkili olacağını öngörüyoruz. Bunun yanı sıra tüm dünyada dijital trendleri de hızlı takip ederek müşteri deneyimimizi daha iyi hale getirmek için Parkurda Pazaryeri Mobil uygulamamızı geliştirme çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki yıl bu konuya da ağırlık vereceğiz.”

Geniş ürün çeşitliliği, kolay ve hızlı ürüne ulaşım ile güvenli ödeme sistem sayesinde tüm Türkiye’deki tedarikçilerin kendi online mağazalarını açarak ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği platformda elektrik & elektronik, mekanik, endüstriyel otomasyon, rulman, test & ölçüm aletleri, hırdavat & el aletleri, hidrolik & pnomatik, makine aksesuarları, takım tutucular, kesici takımlar, sarf malzemeleri, madeni yağlar & sıvılar, makineler & cihazlar, soğutma ve havalandırma ile eğitim olmak üzere toplam 15 ana kategori yer alıyor.