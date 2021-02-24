The Tech Room'da bir araya gelen liderler ‘hız’ı konuştu

İş dünyasının liderleri, Ekonomist ve Capital dergileri tarafından, Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen The Tech Room’da dijital dönüşümü konuşmak için bir araya geldi.

“Hızlanma Zamanı 2021” başlıklı online etkinliğe Eczacıbaşı Topluluğu Atalay Gümrah, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ konuşmacı, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu GMY Ceyhun Özata ise moderatör olarak katıldı.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna ışık tutmak adına Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen The Tech Room toplantıları iş dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor.

24 Şubat Çarşamba günü ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte bu kez “hız” konuşuldu. The Tech Room: Hızlanma Zamanı 2021 isimli online toplantıda pandemi döneminde dijital dönüşümün önemi ve şirketlerin yeni dönem planları gibi kritik konular masaya yatırıldı. Toplantı Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın hoşgeldiniz konuşmasının ardından Turkcell CEO’su Murat Erkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ şirketlerinin dijitalleşme sürecini anlattı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Turkcell CEO’su Murat Erkan, güçlü teknoloji altyapısına sahip şirketlerin pandemi dönemi başta olmak üzere tüm zorlu süreçlere adapte olabileceğine dikkat çekti. Bu süreçte Turkcell olarak şirketlerin ihtiyacı olan tüm altyapı hizmetlerini verdiklerini söyleyen Erkan, “Siber güvenlikten bulut teknolojilerine kadar uçtan uca hizmet veriyoruz. Bu süreçte 2 bin 300’den fazla projeyi hayata geçirdik. Sektörlerin dönüşümüne öncülük etmeye çalışıyoruz” dedi.

Panelin moderatörü Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise dijital değişim sürecinde iş birliklerinin önemine değinerek, “Özellikle dijital dönüşüm yolculuğundan bahsettiğimiz zaman, bu konuda uzman ve güvenilir bir teknoloji ortağıyla yürümenin, önemli bir başarı faktörü olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

ODAKTA NE VAR?

Şirketin CEO’luk koltuğuna oturduğu 2017’de dijitalleşme yolculuğu için bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Dört konuya odaklandık. Müşterilerin değişen beklentilerine nasıl cevap vereceğiz, veriyi nasıl kullanırız ve anlamlandırırız öncelikli konularımızdı. Tüm iş alanlarımıza teknoloji modellerini entegre ederken kültürel değişimi de bu sürece adapte etmeye çalıştık” diye konuştu.

The Tech Room Hızlanma Zamanı Paneli'nde Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın sorularını yanıtladı. @Eczacibasi @Turkcell pic.twitter.com/79soz4UmdI — Capital (@CapitalDergisi) February 24, 2021

Gümrah, pandemi sonrası odaklandıkları yeni alanları açıkladı. Endüstriyel kuruluşlarda pazar tahminlemenin öneminin arttığını belirten Gümrah, “Talebi daha iyi kontrol etmeye odaklanıyoruz. Diğer taraftan Belirsizlikleri azaltmak için otomasyon yatırımlarımız arttı. Veri mimarisi gündemimizde. Veriyi anlama ve analiz etme önemli konulardan biri” dedi.

Panelin konuşmacılarından biri de lojistik sektörünün önemli oyuncularından Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol oldu. Pandemi sürecinde yatırımlarını öne çektiklerini söyleyen Önyol, YK Plus isimli bir uygulama hayata geçirdiklerini belirtti. E-ticaret kargolarına yönelik dağıtım depoları açtıklarını, esnafla anlaşmalar yaparak alım noktaları oluşturduklarını söyleyen Önyol, “Şifre uygulamalarına geçtik. Aracını al gel gibi modellerle istihdam da sağladık” dedi.

Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol: Kargo sektöründe sektör lideriyiz. Geçen yıl 200 milyon TL teknoloji yatırımı yaptık. Bu yıl da aynı miktarda yatırım öngörüyoruz. @YurticiKargo #techroom pic.twitter.com/AgqXUU9Y3R — Capital (@CapitalDergisi) February 24, 2021

Bu süreçte 18 bin kişilik istihdama ulaştıklarını belirten Önyol, geçen yıl 200 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti. Şirket, 2021’de de 200 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Yeni teslimat modellerinin payının yüzde 20 olduğunu belirten Önyol, “Kargoların yüzde 80’i yine kapıya gidiyor. Dağıtım sürecini hızlandıracak projeleri hayata sokarsanız başarılı oluyorsunuz. Bu yıl yatırımların tamamı teknoloji odaklı olacak” diye konuştu.

YATIRIM PLANLARI

Son beş yıldır artan bir ivmeyle dijitalleşmeye yatırım yaptıklarını söyleyen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise çok sayıda proje hayata geçirdiklerini belirtti. Tüm sanayi şirketlerinde ileri planlama sistem ve süreçlerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kayabaşı, “Assan Alüminyum’da 200 bin ton üretirken toplam 60-70 bin stok taşıyorduk. Şimdi kapasite 300 bin tona çıktı ama stokları düşürdük. Tüm şirketlerde CRM projesi yürütüyoruz. İleri analitik ve yapay zeka uygulamaları yapıyoruz. Assan Bilişim şirketimiz bu projelerin liderliği yapıyor. IOT ve siber güvenlik projeleri üretiyoruz. Big data mimarisinin finalize edimesi konusu. Diğer önceliğimiz ise siber güvenlik. Maliyet optimizasyonu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün pandemiyle birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdiğine dikkat çeken Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Türkiye’de e-ticaretin payı yüzde 5’teydi. Pandeminin başladığı üç ay sonunda iki haneli rakamlara ulaştı. Bu rakamların artık kalıcı olduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

2020 yılında yatırımları hızlandırdıklarını belirten Emirdağ, “Türkiye’nin dört bir yanında 24 saat teslimat yapmak için yeni depolar açtık. İnovasyona yatırım yaptık. Hepsimat gibi yeni modeller geliştirdik. Lojistik hizmetini KOBİ’lerin ayağına götürdük. Birçok çözüm ürettik” dedi.

Hepsiburada’yı dev bir start up gibi gördüklerini söyleyen Emirdağ, Silikon Vadisi’yle Kapalı Çarşı’yı biraraya getirdiklerini belirtti. Oyun planları arasında iş birliğinin öneminin arttığına dikkat çeken Emirdağ, “Birçok şirketle iş birliği yaptık, buna devam edeceğiz. Müşteri deneyimi en özel hale getirmek için yatırımlarımız devam edecek. Hepsiglobal’le kapılarımızı birçok ülkeye açmaya başladık. Üreticiyi yurtdışıyla buluştuyoruz” dedi.