8 ilde Thodex operasyonu: 62 gözaltı

Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

23.04.2021 10:34:000
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8 ilde Thodex operasyonu: 62 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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