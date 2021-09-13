Thodex soruşturması sınırları aştı: Savcılığın talebi

Thodex kripto para vurgunuyla ilgili soruşturma yurt dışına uzandı. Kripto para borsası Binance'e para aktarıldığını belirleyen savcılık, şüphelilerin buradaki hesaplarına el konulmasını talep etti.

13.09.2021 15:01:000
Paylaş Tweet Paylaş
Thodex soruşturması sınırları aştı: Savcılığın talebi

400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık, 108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğunu belirledi.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Özer'in bu ülkeden iadesi istendi. Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirledi. Savcılık, şüphelilerin Binance'teki kripto paralara el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. 

Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Paranın miktarı ise 30 milyon 100 bin 78 lira.

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK'tan kara para aklama suçu yönünden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi'nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme yapması istenildi.

Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli işlemler yapıp yapmadığı gibi konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek cevapların ardından, dosyada bulunan bin 500 kadar mağdurun zararının tespitini yapması bekleniyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

34 şirketin büyüme planı

34 şirketin büyüme planı

Çevik olanlar kazanacak

Çevik olanlar kazanacak

Hedef yüzde 100 büyüme

Hedef yüzde 100 büyüme

Yerlileşme rüzgarı

Yerlileşme rüzgarı

3 - 5 yıla lider oluruz

3 - 5 yıla lider oluruz

Fırsatları değerlendiriyoruz

Fırsatları değerlendiriyoruz

Yorum Yaz