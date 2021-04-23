Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten talebi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi.

23.04.2021 12:10:000
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Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten talebi


Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Türkiye'ye iade süreci başladı. 

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor. 

TRT'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. 

Yakalama emri çıkarıldı, hesaplarına tedbir konuldu

Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi.

Ayrıca, Başsavcılığın talimatıyla Özer’in banka hesaplarına da tedbir konuldu.

Arnavutluk'ta olduğu teyit edildi

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı'ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı'na giden Özer’in anılan ülkede bulunduğu da teyit etti.

Bu kapsamda, Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması için Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı İçişleri Bakanlığı’na iletildi.

Kırmızı bülten talebinin sonucu bekleniyor

Eş zamanlı olarak, Özer’in iadesi ve Arnavutluk’ta tutuklanması için yine Başsavcılık’tan temin edilen belgeler, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerin sonucu bekleniyor.



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