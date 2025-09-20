THY İletişim Başkanı'ndan Boeing açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" dedi.

Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" ifadesini kullandı.

