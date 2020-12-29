THY: İlk parti aşı yarın gelecek

THY, Çin'den alınan ilk parti COVID-19 aşısının yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

29.12.2020 10:38:000
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THY: İlk parti aşı yarın gelecek

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den ilk aşının yarın geleceğini açıkladı.

Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin-İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecek.
-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30
Aralık 06:10.
-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05."

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