THY İspanya'nın bir şehrine daha uçacak

THY İspanya'nın bir şehrine daha uçuş gerçekleştirme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşları 17 Eylül'de başlatma kararı aldı.

Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan THY, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.