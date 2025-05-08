THY İspanya'nın bir şehrine daha uçacak

THY İspanya'nın bir şehrine daha uçuş gerçekleştirme kararı aldı.

8.05.2025 09:27:290
Paylaş Tweet Paylaş
THY İspanya'nın bir şehrine daha uçacak

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşları 17 Eylül'de başlatma kararı aldı.

Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan THY, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KKM bakiyesi düştü, tüketici kredileri arttı

KKM bakiyesi düştü, tüketici kredileri arttı

Burgan Bank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Burgan Bank ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

P&G Türkiye'de üst düzey atama: 9 ülkeden sorumlu olacak

P&G Türkiye'de üst düzey atama: 9 ülkeden sorumlu olacak

Conrad enerjisini güneşten alacak

Conrad enerjisini güneşten alacak

GYODER Ankara'da ikinci zirvesini gerçekleştiriyor

GYODER Ankara'da ikinci zirvesini gerçekleştiriyor

İstanbul ofis piyasasında arz sıkıştı

İstanbul ofis piyasasında arz sıkıştı

Yorum Yaz