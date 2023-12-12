THY, Japonya'da ikinci noktaya uçuş başlattı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY), başkent Tokyo'dan sonra Japonya'da sefer yaptığı ikinci şehir olarak Osaka'yı uçuş ağına ekledi.

12.12.2023 15:52:320
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THY, Japonya'da ikinci noktaya uçuş başlattı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan seferler, Boeing 787-9 ile İstanbul Havalimanı ile Osaka Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kültür açısından zengin bir şehir olan Osaka'ya uçuş başlatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Osaka uçuşları yalnızca Asya-Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında insanları ve kültürleri birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımızın dünyayı keşfetmesine olanak sağlarken, en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin uçuş tarifesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ve satış ofislerinden ulaşılabilir.

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