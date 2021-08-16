THY Kabil uçuşlarını iptal etti

Afganistan'daki son gelişmelerin ardından THY, tarifeli tüm Kabil uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY tarifeli Kabil uçuşlarını iptal etti. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tahliye operasyonlarına başlarken; Türkiye'ye de ilk tahliye uçağının öğleden sonra İstanbul'a geleceği belirtildi.

THY'nin İstanbul'dan Kabil'e ve Kabil'den İstanbul'a haftada 10'ar tarifeli uçuşu bulunuyordu.

THY, Kabil'den Türkiye'ye ilk tahliye uçağının ise öğleden sonra İstanbul'a geleceğini belirtti.

Taliban, Afganistan'da en son Kabil'i de alarak tüm ülkenin kontolünü ele geçirdi. Taliban, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da savaşın bittiğini ilan ederken, Batılı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar.

Öte yandan Afganistan sivil havacılık kurumu Kabil hava sahasının askeri uçakların kullanımına devredildiğini açıklarken, hava sahasını kullanan uçakların güzergahlarını değiştirmesi çağrısında bulunuldu.