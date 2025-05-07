THY Teknik ve Rolls-Royce anlaşması: İşte detaylar

THY Teknik AŞ'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında düzenlenen törende konuşan THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmanın, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ile dünyadaki en büyük bakım merkezi olacak tesisin kurulması için yapıldığını söyledi.

THY Teknik AŞ ve Rolls-Royce ortaklığıyla gerçekleşecek bu büyük yatırım için heyecanlı olduklarını belirten Bolat, anlaşmanın tamamlanması için bir buçuk yıldan fazla süredir çalıştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'de havacılığın gerçek anlamda bir sıçrama dönemine girdiğine dikkati çeken Bolat, "Türk Hava Yolları, 2003'te 65 uçaklık küçük bir butik hava yoluydu. O zamanlar dünya klasmanında bayağı alt seviyelerdeydi. İberya Havayolu'nun seviyesine gelmek Türk Hava Yolları için bir stratejik hedefti. O zamandan bu zamana 2024 yılında 480'e yakın uçağımızla 85,2 milyon yolcu taşıyarak dünyada arz edilen koltuk (AKK) anlamında üçüncü sıradayız. Avrupa'da network taşıyıcıları anlamında da birinci sıradayız." dedi.

























"Son 16 senenin ihracat şampiyonuyuz"

THY'nin bu büyümesinin Türkiye ekonomisine çok büyük bir katkısı olduğuna vurgu yapan Bolat, şöyle devam etti:

"94 bin çalışanımızla 2024'te 60 milyar dolara yakın Türkiye ekonomisine katkımız oldu. 18 milyar dolar ihracat gelirimiz ve 9 milyar dolar cari fazlamız oldu. İlk üç büyük mal ihracatı yapan şirketten daha fazla Türkiye'ye döviz getirdik. Bu büyüme trendi devam ettiği takdirde, Türk Hava Yolları 2033 yılında 810 uçaktan daha fazla bir filoya sahip olacak ve Türk ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak. Son 16 senenin ihracat şampiyonuyuz. Şu anda dünya uçak filosunda yüzde 1,7'lik yerimiz var. 2033'e geldiğinde bu 2,25'e çıkacak. Yani dünyadaki büyümenin üstüne artı yüzde 5 oranında büyümeye devam edeceğiz."

THY'nin başarısını sürdürmesinde birçok kahramanın bulunduğunu anlatan Bolat, bu işin arkasındaki görünmez kahramanın ise THY Teknik AŞ olduğu kaydetti.

Şirketleri için THY Teknik AŞ'nin, bakım merkezinin ötesinde bir anlamının olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yollarından sonra kurulan en büyük iştirak şirketimiz Teknik AŞ'dir. 92 yıllık bir uzmanlığı var. 2003 yılında Atatürk Havalimanı'nda 12 uçaklık iki tane hangarımız vardı. 2013'te 30 uçaklık yerimiz oldu. Bir uçak bakım yeri için aşağı yukarı 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şu anda 61'den fazla uçak bakım yerimiz var. 13 tane hangarımız var. Sabiha Gökçen'de, Atatürk Havalimanı'nda hala faaliyette olan, burada ve Ankara'da. 2033'te 25 civarında hangarımız olacak ve 115 uçak bakım yeri bir yapımız olacak. Türk Hava Yollarının uçaklarının bakımını yapmak ve aynı zamanda da yüzde 65 oranında yabancı hava yollarının bakımını yapmak için."

Bolat, THY Teknik AŞ'nin 2024'te 2,2 milyar dolar gelir elde ettiğini anlatarak, 2033'te bu gelirin 8 milyar dolara çıkacağını aktardı.

"Ülkemize çok büyük bir yatırım

Bu rakamların THY Teknik AŞ'yi dünyada önemli bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) şirketi haline getireceğinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Bu bizi dünyadaki üçüncü büyük MRO şirketi haline getirecek. Şu anda yedinci sıradayız. Uçak bakımından sonra motor bakımı da çok önemli. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir motor bakım merkezimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 2026'nın ilk çeyreğinde temel atacağız. 2027'nin dördüncü çeyreğinde ilk motoru bakıma alacağız. Bu bakım merkezi 2036'da tam olgunlaştığında yılda 200 motor bakacak. Türk Hava Yollarının 135 tane A350 uçağı olacağını düşünecek olursak, aşağı yukarı yılda 70 tane Türk Hava Yollarının kendi motoruna bakacak her yıl. Artı yurt dışından da 120-130 civarında motor gelecek. Yılda 1,5 milyar dolar gelir üretecek bu MRO şirketimiz. İşte böylesine büyük bir anlaşmayı imzalıyoruz. Bu aynı zamanda sadece motor parçalarının yurt dışından gelip burada sadece emek koyduğumuz bir iş olmayacak. Bu motorun bazı parçalarının Türkiye'de de bakımını yapacağız. Yüzde 20 oranında da bu uçağın motor parçalarını ülkemizde tamir edeceğiz. Öyle bir tamir kabiliyeti kazanacağız. Ülkemize çok büyük bir yatırım, 300 milyon dolarlık bir yatırım olacak."

Bolat, İstanbul Havalimanı'na şu ana kadar 1,1 milyar dolarlık yatırımlarının olduğunu ve yeni yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anlaşmada emeği olan herkese teşekkür eden Bolat, yeni bakım merkezi için yer tahsisi yapan İGA yöneticilerine de teşekkürlerini iletti.

"Bu tesis, güçlü işbirliğimizi pekiştirecektir"

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson, küresel MRO kapasitelerini 2030'a kadar önemli ölçüde artıracaklarını, anlaşmanın bu yolculukta önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Watson, "Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yollarının Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü işbirliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, THY Teknik AŞ'nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024'te Rolls-Royce, Türkiye'ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. THY Teknik AŞ'yi trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bolat ve Watson, anlaşmaya imza attı.

Törene, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, THY Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY genel müdür yardımcıları ve yöneticileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yöneticileri de katıldı.

700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor

İstanbul Havalimanı'nda kurulması planlanan tesis, THY Teknik AŞ'nin Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan trent XWB-97, trent XWB-84 ve trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti vermesini sağlayacak. THY Teknik AŞ, bu yeni motor tesisinde THY'nin filosunun yanı sıra Rolls-Royce'un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

Şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırarak, THY Teknik AŞ'yi motor bakım pazarında öncü konuma taşıyacak tesisin, Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.