THY yeni kabin memuru alacak

THY'den yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

3.05.2024 10:49:580
Paylaş Tweet Paylaş
THY yeni kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

THY yeni kabin memuru alacak

THY yeni kabin memuru alacak

Nisanda fiyatı en fazla artan ve düşenler

Nisanda fiyatı en fazla artan ve düşenler

Mayıs ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

TÜİK açıkladı: Enflasyon Nisan'da yüzde 70'e dayandı

TÜİK açıkladı: Enflasyon Nisan'da yüzde 70'e dayandı

Otomotiv satışlarında nisan tablosu: En çok tercih edilen model?

Otomotiv satışlarında nisan tablosu: En çok tercih edilen model?

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu

Yorum Yaz