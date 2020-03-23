THY yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak.

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren 17 Nisan'a kadar Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

THY, 27 Mart-17 Nisan arasında Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.

Kargo seferlerinin devam edeceğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.