THY'de yapay zeka destekli inovasyon

Dünyanın önde gelen açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, THY'nin veri ve yapay zeka odaklı bir kuruma dönüşmesine yardımcı olması için Red Hat'i seçtiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türk Hava Yolları (IST: THYAO) veri ve yapay zeka odaklı bir kuruma dönüşmesine yardımcı olması için Red Hat'i seçti. Red Hat OpenShift AI ve Red Hat OpenShift'i kullanan Türk Hava Yolları, saatler yerine dakikalar içinde yeni geliştirme ortamları oluşturabiliyor.

Türk Hava Yolları, Red Hat Consulting ile işbirliği yaparak Red Hat OpenShift AI ortamını hayata geçirdi ve özel geliştirme ortamları oluşturma, AI modelleri ve işlem hatları için otomatik dağıtım, özel izleme ve uyarılar dahil olmak üzere mevcut sistemler ve gereksinimlerle entegre edebildi. Altyapı ekipleri, yeni uygulamaları oluştururken, Red Hat Enterprise Linux'u kullandı.

Red Hat Türkiye ve CIS Bölgesi Genel Müdürü Haluk Tekin, “Kurumsal düzeyde yapay zekanın benimsenmesinin önünü açan en önemli adımlardan biri, ‘vatandaş veri bilimcileri’ yetiştirebilmektir. Bu alanda, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Hedefimiz, yapay zeka araçlarını ve platformlarını tüm çalışanların erişimine açarak bu dönüşüme katkı sağlamak. Red Hat olarak, Türk Hava Yolları’ndaki geniş kapsamlı kültürel ve teknolojik dönüşümü desteklemeye kararlıyız. Aynı zamanda ekipler arası iş birliğini teşvik ederek operasyonel esnekliği, BT çevikliğini ve yapay zeka uygulama geliştirme hızını artırmaya yardımcı olmayı da sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.





Konuyla ilgili olarak konuşan Turkish Technology (Türk Hava Yolları iştiraki) Genel Müdürü Serdar Gürbüz ise “Türk Hava Yolları olarak tam anlamıyla veri odaklı bir organizasyona dönüşüm yolculuğumuzu sürdürürken, yapay zekayı işimizin her alanına entegre etmeye odaklanıyoruz. Operasyonel verimlilikten müşteri deneyimine kadar birçok alanda yapay zeka, stratejik karar alma süreçlerimizi güçlü biçimde destekliyor. Bu dönüşümü mümkün kılmak için, açık mimariler üzerine kurulu güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı oluşturduk. Bu süreçte Red Hat yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil, açık kaynak felsefesi bizimkine yakın olan gerçek bir iş ortağı olarak konumlandı. Red Hat OpenShift AI gibi platformlar, verimizi kurum içinde tutarken model geliştirme sürecimizi hızlandırmamıza ve iş birimlerinin yapay zeka yetkinliklerinden esnek şekilde yararlanmasına olanak tanıyor. Bu yaklaşım sayesinde, yapay zekayı izole edilmiş kullanım alanlarının ötesine taşıyarak kurum geneline ölçeklenebilen bir yetkinliğe dönüştürüyoruz. Türk Hava Yolları olarak, yapay zekanın havacılık sektöründeki temel başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak hayati bir rol oynayacağına inanıyoruz.” dedi.

Açık kaynaklı yapay zeka platformu için Red Hat'i seçen Türk Hava Yolları, hizmetlerini aşağıdaki şekillerde geliştirmeyi başardı:

● Havayolu bileti satışlarında daha doğru dinamik fiyatlandırma ve operasyonel verimlilik sağlandı

● Türk Hava Yolları, ister müşteri kart ödemeleri ister Miles&Smiles sadakat programı üzerinden olsun, dolandırıcılığı önlemeye yönelik gelişmiş modeller sayesinde işlemleri daha yüksek doğrulukla tarayabiliyor. Dinamik fiyatlandırma modellerinin doğruluğunun artırılması, bilet satışlarını daha etkili yönetme imkanı sunuyor.

● Müşteri hizmetleri tarafında ise, Red Hat OpenShift AI üzerinde çalışan ve açık kaynaklı büyük dil modelleriyle desteklenen sohbet robotları devreye alındı. Bu sistemler, hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de çalışanların verimliliğine katkı sağlıyor.

● Operasyonel tarafta, uçuş rotaları, uçak özellikleri ve yakıt tüketimini dikkate alan ayrıntılı atama optimizasyon modelleri sayesinde, her rota için en uygun uçağın seçildiği doğrulanabiliyor. Bu da yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

● Ayrıca, operasyonlara dair daha sorunsuz bir hizmet sunmak amacıyla yer planı tahmini, blok zaman tahmini ve zamanında performans (OTP) tahmini gibi alanlarda performans iyileştirmeleri yapıldı. Böylece operasyon ekipleri, olası gecikmeler karşısında proaktif şekilde hareket ederek aksamaların önüne geçebiliyor.