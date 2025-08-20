THY'den 300 milyon Euroluk yatırım

Türk Hava Yolları (THY), yatırım için verdiği bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirdi.

20.08.2025 09:37:090
Paylaş Tweet Paylaş
THY'den 300 milyon Euroluk yatırım

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İşlem) 300 milyon Euroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. 

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Bakan Işıkhan: "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Işıkhan: "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Bolat: "Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

Bakan Bolat: "Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

Trafikte elektrikli otomobil kullanımı 290 bine yaklaştı

Trafikte elektrikli otomobil kullanımı 290 bine yaklaştı

Makine ihracatı 16,2 milyar doları buldu

Makine ihracatı 16,2 milyar doları buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ağustos 2025)

Yorum Yaz