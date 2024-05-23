THY'den ilk çeyrekte 6,9 milyar lira net kâr

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net kârı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kâr elde etti. THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kâr elde etmişti.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net kârı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi. THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kâr elde etmişti. THY'nin KAP'ta paylaştığı faaliyet raporunda ise Ocak-Mart 2024 trafik sonuçları şu şekilde yer aldı:

Türk Hava Yolları'nın filo durumunun da paylaşıldığı faaliyet raporunda, şu bilgiler verildi:

Ocak – Mart 2024 döneminde Ortaklık filosuna katılan ve Ortaklık filosundan ayrılan uçaklarla birlikte Mart 2024 sonunda 125 adet çift koridorlu, 304 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 24 adet kargo uçağı ile operasyon gerçekleştirilmiş olup, çift koridorlu uçaklar filonun (uçak sayısı bazında) yaklaşık yüzde 28’ini oluşturmaktadır. 31 Mart 2024 itibarıyla aşağıdaki uçaklar teslim alınmıştır:

- 1 adet A321-Neo

- 1 adet B787-9

- 2 adet A350-900

- 3 adet B737-8 Max