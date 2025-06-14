THY'den İran, Irak, Suriye ve Ürdün yolcularına ilave haklar

THY, seferleri iptal edilen İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e gidecek yolculara ilave haklar tanındığını duyurdu.

14.06.2025 10:12:550
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THY'den İran, Irak, Suriye ve Ürdün yolcularına ilave haklar

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle seferleri iptal edilen İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e gidecek yolculara ilave haklar tanındığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız; İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025-20 Haziran 2025 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 20 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

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