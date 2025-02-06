THY'den yeni kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirme şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etmiştir.















