THY'den yeni kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları A.O (THYAO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fitch Ratings'in kredi derecelendirme notu hakkında açıklama yaptı.

6.02.2025 09:35:210
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THY'den yeni kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirme şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etmiştir.





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