THY'nin 'pandemi' zararı: 4 milyar 250 milyon TL

Türk Hava Yolları (THY), salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon, yılın ilk yarısında ise toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği şirketlerden Türk Hava Yolları (THY), ikinci çeyrek bilançosunu da açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Türk Hava Yolları (THY), böylece yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıklamış oldu. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Net zarar, 538 milyon TL vergi, 504 milyon TL iştirak zararı ve ceza kapsamındaki 732 milyon TL kur farkı beklentisine atfedilen 1,278 milyon TL’lik piyasa zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

THY’nin kargo gelirleri dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı. Yolcu ve teknik gelirleri sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 61 azalırken, konsolide ciro dolar bazında yüzde 72 (TL’de yüzde 67 düşüş) düşüşe neden oldu.

Sınırlı sayıda uçuşun ve çoğunlukla kargo uçuşlarının yer aldığı çeyrekte, bölgelerin toplam yolcu ve kargo gelirlerindeki payı Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa’yı sırasıyla yüzde 43, yüzde 20 ve yüzde 18’lik paylarla ilk sıraya koydu.

THY’nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. 2019’un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL zarar açıklamıştı.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.