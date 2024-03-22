Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete 'statü' verdi

Ticaret Bakanlığı 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22.03.2024 09:19:490
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Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete 'statü' verdi

Ticaret Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Buna göre, 2024'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ile Vestel de yer aldı.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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