Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel alacak

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alınacağını duyurdu.

8.03.2025 11:00:160
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Ticaret Bakanlığı 988 yeni personel alacak

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.

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