Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat getirildi

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963'te İstanbul'da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Bolat, yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Bolat, ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan mezun oldu.

Bolat, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında "profesör" unvanına sahip oldu.

İktisadi Kalkınma Vakfında (İKV) 1981-1993 yıllarında uzman-araştırmacı olarak çalışan Bolat, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. Bolat, MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı.

Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alırken, Albayrak Holding'de de üst yönetici olarak iş hayatını sürdürdü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.

İngilizce ve Almanca bilen Bolat, evli ve 2 çocuk babası.