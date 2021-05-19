Ticaret Bakanlığı plastik atık ithalatını yasakladı

Son dönemde gündeme gelen Avrupa'dan Türkiye'ye gönderilen çöp yığınları haberlerinin ardından Ticaret Bakanlığı plastik atık ithali konusunda düzenlemeye gitti.

19.05.2021 13:16:000
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Ticaret Bakanlığı plastik atık ithalatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, etilen polimer atık ithalatını, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine ekledi. Atığın ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatı, "ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar" listesinden çıkartılarak, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine dahil edildi.

Çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.

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