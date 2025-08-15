Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2. çeyrekte arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 2. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 ve yıllık bazda nominal yüzde 31,9 artarken, reel olarak yüzde 3,1 azaldı.

TGFE, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9, yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,9 artarken, reelde ise yüzde 3,1 azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal yüzde 31,6 artmasına karşın reel olarak yüzde 3,3 azaldı.

Ofis Fiyat Endeksi de aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 artarken, reelde ise yüzde 2,4 azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,8, 9,5 ve 8,5 artış kaydetti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,9, 35,6 ve 38,6 yükseldi.

