Ticari kredi faizleri son 21 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 24 Kasım haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerindeki yukarı yönlü etki yaratmaya devam ediyor.

TCMB verilerine göre 24 Kasım haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizi yüzde 52,19 seviyesine çıktı. Böylelikle ticari kredi faizlerinde 2002'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesindeki seyir devam etti.

Kredi faizlerinde yukarı yönlü ivme korunurken kredi büyüme hızlarında ticari kredilerin bireysel segmentten daha ilerde olduğu izlendi. BDDK verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredilerinde büyüme yüzde 10,4 seviyesine gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en yavaş seviyeye indi. Ticari kredi büyüme hızı ise yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti.