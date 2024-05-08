TikTok ABD hükümetine dava açtı

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

8.05.2024 09:36:530
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TikTok ABD hükümetine dava açtı

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

Başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi.

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

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