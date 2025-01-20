TikTok geri döndü ama Trump'ın 1 şartı var

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını ancak şirketin yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini açıkladı. Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden hizmet sağlamaya başladı. ABD'deki TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz." mesajıyla karşılaştı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin paylaşımda bulundu. Şirketlere TikTok'un "karanlıkta kalmasına" izin vermemeleri çağrısında bulunan Trump, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu kararnamenin TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti. ABD'nin bir ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD'nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde."

Musk, TikTok yasağına karşı çıkarken X'in Çin'de faaliyet gösteremediğine dikkati çekti

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da TikTok'un ABD'de erişime kapatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Uzun zamandır TikTok yasağına karşı olduğunu çünkü bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirten Musk, "Ancak, TikTok'un Amerika'da faaliyet göstermesine izin verilirken X'in Çin'de faaliyet göstermesine izin verilmemesi dengesiz bir durum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TikTok'tan "Tekrar hoş geldiniz" mesajı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un yeniden hizmet sağlamaya başlamasıyla, ABD'deki TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaştı.

Sosyal paylaşım uygulamasının mesajında, "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan (Donald) Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. Tiktok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılan TikTok uygulaması yeniden erişime açıldı.

TikTok, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda hizmeti yeniden sağlama sürecinde olduğunu bildirmişti. Sosyal paylaşım uygulamasının açıklamasında, "Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarılmıştı.

TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından gelmişti.