Tim Cook çalışanları işe alırken aradıkları 4 özelliği açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook Napoli Üniversitesi Federico II’nin bu haftaki töreninde Apple’ın başarısının kültürüne ve kimi işe aldığına bağlı olduğunu söyledi.

Tim Cook'a göre şirket çalışanlarında şu 4 özelliği arıyor:

İşbirliği yapma yeteneği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık.

Tim Cook, “Bizim için çok iyi bir formül oldu” dedi ve bu özelliklerin işyeri kültürüne de katkıda bulunduğunu belirtti.

Cook'a göre işbirliği yapma yeteneği ilk sırada. İşbirliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni ise diğer üç beceriyi de birleştirmesi. Cook, “Fikir paylaşılınca büyüyüp büyüyüp daha iyi hale geleceğine dair temel duyguyu arıyoruz. Ve bu süreç, Apple’ın ürünleri nasıl yarattığıdır" diyor.

Cook, ekip çalışması duygusunun, kendini yaratıcılığa ve meraka borçlu olduğunu; çünkü üçünün de yeni fikir üretmek veya eski fikirleri geliştirmek için gerekli olduğunu söyledi.

Cook, “Farklı düşünen, bir soruna bakabilen ve bu sorunun her zaman çözüldüğü dogmasına kapılmayan insanları arıyoruz. Bu bir klişe ama aptalca soru yoktur. Birinin bir çocuk gibi sorular sormaya başlaması harika" diyor.





BU TAKTİKLER TARTIŞMALI DA OLABİLİR

Ancak CNBC'nin yorumuna göre Apple’ın işe alma taktiklerinin sürekli olarak olumlu bir çalışma ortamı sağlayıp sağlamadığı tartışmaya açık. Çünkü bu yıl şirket, Comparably’ın en iyi işyeri kültürüne sahip yıllık küresel şirketler listesinden düştü. Ayrıca geçen yıl 14. sırada olmasına rağmen ofis kültürü için “C” notu aldı. Ayrıca Glassdoor’un yıllık, ABD’de çalışmak için en iyi yerler sıralamasında 20′den fazla sıra düşerek 31. sıradan 56. sıraya indi. Her iki sitedeki çalışan incelemelerinde sonuçlar için sebep olarak kötü iş-yaşam dengesi, düzensiz programlar ve rekabetçi bir ortamdan kaynaklanan yüksek stres gösterildi.

Apple ise New York Times’a yaptığı açıklamada “Olumlu ve kapsayıcı bir iş yeri yaratmaya ve sürdürmeye her zaman derinden bağlıyız ve her zaman kararlıyız. Bütün endişeleri ciddiye alıyoruz ve bir endişe ortaya çıktığında kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz" dedi.

Cook’a göre Apple’ın işe alma taktiği en az altı yıldır yürürlükte. Cook, Ekim 2016′da "Apple’ın çalışanlarında parlaklık, kararlılık, takıntılı merak, takım odaklılık ve heyecanlı idealizm" aradığını söylemişti.