TİSK Başkanı Özgür Akkol'dan 1 Mayıs mesajı

"İnsan odaklı yaklaşımın önemini bir kez daha anladığımız bu dönemde, çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli buluyoruz"

1.05.2021 10:38:000
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TİSK Başkanı Özgür Akkol'dan 1 Mayıs mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele ettikleri bu dönemde dayanışma ve emek kavramlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Salgın sürecinin ilk gününden beri TİSK camiasının önceliğinin her zaman işin emektarları çalışma arkadaşlarının sağlığını korumak olduğunu belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"İş yerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması için gerekli önlemleri aldık. Çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için de gerekli adımları hızla attık. İnsan odaklı yaklaşımın, sürdürülebilirlik bakış açısının önemini bir kez daha anladığımız ve bu yaklaşımların her zamankinden fazla fark yarattığı bir dönemdeyiz. Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli buluyoruz."

Salgın sürecini de birlik ve dayanışma içinde atlatacaklarını ve en kısa zamanda sağlıklı günlere erişeceklerini vurgulayan Akkol, TİSK ve şahsı adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladı.

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