TKYD'den Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 21 Kasım 2023 tarihinde “XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni düzenliyor.

XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin ana teması, “2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim” olacak. Zirve aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılına ve TKYD’nin 20. yılına özel olarak gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yapacağı zirvede, Prof. Dr. İlber Ortaylı da kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki ilk eser olan ““Cumhuriyetin İlk Kurumsal Yönetim Eseri Nutuk” üzerine değerlendirmelerini aktaracak.

OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, OECD’nin merkezi Paris’ten zirve için Türkiye’ye gelerek özel konuşmacı olarak programda yer alacak ve “Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni anlatacak.

Zirvede ayrıca TKYD’nin 20. Yılına özel olarak önceki başkanlardan oluşan Danışma Konseyi Üyelerinin katılacağı TKYD'nin 20 Yıllık Hikayesi isimli bir panel de gerçekleşecek. Zirvede TKYD’nin 20. Yılına ilişkin prestij kitabının lansmanı da yapılacak.