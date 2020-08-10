"TL faiz artırımını tetikleyecek seviyenin hala altında"

Barclays ekonomistlerinin raporunda liranın faiz artırımını tetikleyecek seviyeye yakın, ancak hala altında olduğu belirtildi.

Barclays Plc ekonomistlerinin müşteri notunda Türk Lirası'nın, Merkez Bankası'nın önden yüklemeli bir faiz artırımını değerlendireceği seviyelere yakın, ancak altında olduğu belirtildi.

Aralarında Ercan Ergüzel'in de bulunduğu ekonomistlerin kaleme aldığı notta, TCMB'nin Dolar/TL kuru 7.50 seviyesini aşmadıkça politika faizlerini değiştirmeyeceği ve volatiliteyi koridor içerisinde hareket ederek ve sistemdeki lira likiditesini azaltarak idare edeceği yönünde görüş bildirildi.

Barclays yılın geri kalanına ilişkin faiz tahminini yüzde 8.25'te korurken, notta, “Bununla birlikte liradaki son volatilitenin ardından riskler net bir şekilde yukarı yönlü.” dendi.

Lira'daki volatilitenin ardındaki ana unsurların güçlü paralara yönelik yerli talebi ve Merkez Bankası'nın Döviz satışı anlamında “görece sessiz tepkisi”olduğu ifade edildi.

Barclays'in notunda TCMB'nin tüm fonlama için yüzde 11.25 ile Geç Likidite Penceresi (GLP) kullanımına geçmesi durumunda dahi yerlilerin döviz talebini sınırlamak için yeterli olmayabileceğinin altı çizildi.