TL mevduat faizi Nisan 2002'den beri en yüksek seviyede

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18,3 milyar lira azalarak 15 trilyon 495,5 milyar liraya gerilerken mevduat faizleri yüzde 53,3 ile Nisan 2002'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.

1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 düşüşle 8 trilyon 718 milyar 176 milyon 895 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,11 artışla 6 trilyon 123 milyar 232 milyon 157 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 292 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 455 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Mart itibarıyla 1 milyar 262 milyon dolarlık azalış görüldü.