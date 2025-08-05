TL'nin reel değeri Temmuz ayında geriledi

TL'nin, TÜFE karşısındaki reel değeri Temmuz ayında bir önceki aya göre geriledi

Merkez Bankası, Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Temmuz ayı verilerini açıkladı.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Temmuz ayında bir

önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşmiştir.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92'ye gerilemiştir.

Açıklamada şöyle devam edildi:



"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE'deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,95 ve %3,65 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,73 oranında artmıştır.



Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir"