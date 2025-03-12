TMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

6 Mayıs'ta TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek ihaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

12.03.2025 09:31:460
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TMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bellona Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin, Bellona Mobilya paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 7 milyar lira olarak belirlenen Bellona Mobilya'nın ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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