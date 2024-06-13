TMSF iki varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), toplam 196,8 milyon TL geçici teminat üzerinden iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), biri 150,01 milyon TL, diğeri 46,7 milyon TL olmak üzere toplam 196,8 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Ekipsan Kalıp ve Makine Sanayi'ye ait mal ve varlıklardan oluşturulan "Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 150,01 milyon TL, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler AŞ ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklardan oluşturulan "Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" de 46,7 milyon TL geçici teminat tutarları üzerinden satışa çıkarıldı.

Her iki ticari ve iktisadi bütünlüğünün satış ihalesi 24 Temmuz'da yapılacak. İhalelere 23 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.