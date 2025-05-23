TMSF İstanbul'da bir hastaneyi satışa çıkardı

Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

23.05.2025 09:35:390
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TMSF İstanbul'da bir hastaneyi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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