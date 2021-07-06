TMSF, Özlem Çelik’i tekrar ihaleye çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ilk olarak 3 Şubat’ta satışa sunduğu Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ticari ve İktisadi Bütünlük için 3 Şubat’ta öngörülen muhammen bedel 12,6 milyon TL’den 19 milyon TL’ye yükseltildi. İhaleye 2 Ağustos’a kadar teklif verilebilecek.

Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/Arifiye’de 5 bin 614 metrekare alanlı, bina ve arsası, 3 bin 246 metrekare alanlı, iki katlı nitelikli taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar ile markalar, faydalı model ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor.